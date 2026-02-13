Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Stevanovic medita na neve
No Comment

Vídeo. Sérvio 'homem do gelo' desafia frio extremo para limpar a mente

Últimas notícias:

Vladimir Stevanovic enfrenta, de calções, os lagos gelados e as cristas nevadas da Sérvia, usando o frio extremo como meditação diária que acalma a mente e revitaliza o corpo.

Há 15 anos que o arqueólogo sérvio, de 41 anos, percorre cristas cobertas de neve de calções, se senta em silêncio na neve profunda e flutua em lagos gelados perto de Besna Kobila. A mais longa destas sessões durou sete horas, com temperaturas de menos dez graus.

Vladimir Stevanovic diz que o frio obriga a mente a abrandar. Não há espaço para distrações, apenas para a respiração e o movimento.

Os vídeos já lhe valeram milhares de seguidores, embora insista que não procura bater recordes.

Tal como Wim Hof, fala de concentração e calma, mesmo quando os médicos continuam a recomendar prudência. Para Stevanovic, o choque da água gelada ajuda simplesmente a repor o equilíbrio.

