Vídeo. Milhares participam na corrida Run for Autism em Astana

Astana recebeu a corrida solidária Run for Autism, que reuniu cerca de 5.000 participantes de 26 cidades de todo o Cazaquistão.
Organizada pela Fundação Corporativa Bolashak, a iniciativa teve como objetivo sensibilizar para as perturbações do espetro do autismo e apoiar projetos de educação inclusiva.
Participantes de diferentes idades e origens participaram na corrida, que os organizadores descreveram como uma plataforma para promover a compreensão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiências do desenvolvimento.
Os fundos angariados durante o evento vão ajudar a financiar novos centros de apoio à inclusão e infraestruturas educativas para crianças com autismo.
Desde 2015, a fundação afirma ter aberto dezenas de salas de apoio à inclusão em escolas de todo o Cazaquistão, no âmbito do seu programa educativo mais alargado.