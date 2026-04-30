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Um corredor faz uma pausa durante uma maratona em apoio ao autismo em Astana, Cazaquistão, 26 de abril de 2026.
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Vídeo. Milhares participam na corrida Run for Autism em Astana

Últimas notícias:

Cerca de 5.000 pessoas participaram na corrida solidária Run for Autism, em Astana, apoiando iniciativas de inclusão para crianças com autismo e perturbações do desenvolvimento.

Astana recebeu a corrida solidária Run for Autism, que reuniu cerca de 5.000 participantes de 26 cidades de todo o Cazaquistão.

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Organizada pela Fundação Corporativa Bolashak, a iniciativa teve como objetivo sensibilizar para as perturbações do espetro do autismo e apoiar projetos de educação inclusiva.

Participantes de diferentes idades e origens participaram na corrida, que os organizadores descreveram como uma plataforma para promover a compreensão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiências do desenvolvimento.

Os fundos angariados durante o evento vão ajudar a financiar novos centros de apoio à inclusão e infraestruturas educativas para crianças com autismo.

Desde 2015, a fundação afirma ter aberto dezenas de salas de apoio à inclusão em escolas de todo o Cazaquistão, no âmbito do seu programa educativo mais alargado.

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