Centenas de operários da construção civil decidiram tornar a pausa do almoço numa pausa diferente do habitual. Para tal, usaram a música para descontrair. O programa "Bateria da alma" foi criado pela Câmara de Construção do Chile e usa a música como integração social.

Pedro Greene, o músico chileno que conduziu as sessões de terapia de bateria noutras cidades chilenas, admitiu que esta atividade proporciona aos trabalhadores um "sentimento de pertencer" a algo.