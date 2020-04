Estrelas da música contra a Covid-19

no comment

Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney e os Rolling Stones são alguns dos artistas que se juntaram a Lady Gaga, cada um a partir de sua casa, num megaconcerto solidário transmitido através da internet, organizado pela cantora norte-americana em parceria com a ONG Global Citizen e a Organização Mundial de Saúde.

Além de dar música a quem está confinado em casa, o concerto "One World - Together at home", que teve Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Steven Colbert como anfitriões, teve como objetivo recolher fundos para a OMS e profissionais de saúde de todo o mundo.