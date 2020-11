Madame Tussauds de Londres altera roupa de "Trump" de cera

A estátua de cera de Donald Trump no famoso museu londrino "Madame Tussauds" ficou com o cabelo e maquilhagem refeitos e as roupas trocadas por um traje de golfe depois de Joe Biden vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos.

O ainda Presidente dos Estados Unidos passou o primeiro dia depois do anúncio do triunfo de Joe Biden a jogar golfe. Ele também estava no campo de golfe quando os meios de comunicação declararam a vitória do rival democrata.