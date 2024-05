Líder da República Sérvia volta a ameaçar saída da Bósnia-Herzegovina

De Euronews

A ameaça surgiu um dia antes de uma votação da ONU para eleger uma data anual para comemorar o genocídio de 1995, que fez mais de 8.000 mortos.

O líder da República Sérvia, território sérvio da Bósnia, reiterou, na quarta-feira, a sua ameaça de se separar do país dos Balcãs. Esta ameaça foi feita um dia antes da votação da ONU sobre a criação de uma data anual para comemorar o genocídio de 1995 de mais de 8.000 muçulmanos bósnios pelos sérvios da Bósnia.

A proposta de resolução da ONU, patrocinada pela Alemanha e pelo Ruanda, gerou protestos e uma forte campanha de lobbying por parte do presidente sérvio da Bósnia, Milorad Dodik, e do presidente populista da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Apesar do projeto de resolução não mencionar explicitamente os sérvios como culpados, Dodik e Vucic manifestaram a sua preocupação pelo facto da medida estigmatizar todos os sérvios como genocidas. No passado, o líder sérvio da Bósnia ameaçou várias vezes a secessão dos territórios controlados pelos sérvios na Bósnia para se juntarem à vizinha Sérvia.

Estas ameaças conduziram a sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido, em parte porque colocam em causa o plano de paz dos EUA que pôs fim à guerra da Bósnia entre 1992 e 1995.

A situação é “preocupante”, segundo os meios internacionais, dado que a secessão da República Sérvia poderia enfraquecer ainda mais o governo nacional da Bósnia. Para além disto, a possibilidade de reativação de um exército de etnia sérvia é encarada como uma “ideia assustadora” por grande parte da população do país e, em particular, por aqueles que viveram o conflito dos anos 90, no qual morreram cerca de 100.000 pessoas.

A comunidade internacional alertou para o facto das ações de Dodik representarem uma “ameaça existencial” para a Bósnia, e das perspetivas de divisão serem “reais”.

A história da Bósnia-Herzegovina tem sido marcada por conflitos e divisões étnicas e, segundo os meios internacionais, devem ser tomadas medidas para preservar a paz e a estabilidade no país.