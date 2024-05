Cannes 2024: 'Anora', uma 'Pretty Woman' do século XXI

O realizador de "Tangerine", "The Florida Project" e "Red Rocket" oferece uma brilhante montanha-russa - um conto de fadas moderno que é também uma tragédia.

PUBLICIDADE

Anora, o mais recente filme de Sean Baker, depois de Red Rocket, estreado em Cannes em 2021, é uma explosão estrondosa - uma comédia nova-iorquina que partilha a energia caótica de Uncut Gems dos irmãos Safdie e disfarça um coração mais sombrio. É de arrasar.

A personagem principal, uma dançarina exótica e acompanhante que prefere ser chamada Ani (Mikey Madison), trabalha num clube de striptease em Manhattan. Sendo de ascendência uzbeque, consegue perceber russo e é incumbida de entreter um moscovita uma noite. Um oligarca suado? Um bandido ameaçador? Não, um jovem de 21 anos com um cabelo que rivaliza com as permanentes mais selvagens de Timothée Chalamet. Chama-se Ivan (Mark Eydelshteyn) e age como um adorável palhaço: generoso, pateta e muito, muito entusiasmado.

"Estou sempre feliz", diz ele. E assim deve ser. Passa o tempo a dar festas e a viver à custa do dinheiro do pai.

O tempo que passam juntos, depois de uma visita ao seu apartamento de luxo, culmina num pedido de casamento: Ivan pede a Ani para ser a sua "namorada excitada durante uma semana", em troca de 15 mil dólares. Ela fica entusiasmada com a ideia e fica genuinamente encantada com Ivan, que lhe dá presentes, idas a discotecas exclusivas e um passeio a Las Vegas. É lá que o jovem apaixonado lhe propõe casamento. Ele não quer voltar para a Rússia e trabalhar na empresa do pai, por isso, o casamento à caçadeira é o bilhete de saída perfeito. Ani aceita de bom grado e vai viver com ele.

"Acertou na lotaria, cabra", diz uma das suas amigas no clube de strip.

Exceto que todos os contos de fadas precisam de um vilão. Neste caso, os perturbadores são os pais ultra-ricos de Ivan, que se sentem envergonhados pelo facto de o filho ter casado com uma prostituta. Põem as coisas em movimento para que o casamento seja anulado rapidamente, a tempo da sua chegada a Nova Iorque. Para isso, uma equipa heterogénea aparece no apartamento de luxo para falar com Ivan. Este, de forma hilariante, foge, deixando Ani com o arménio Toros (Karren Karagulian) e os seus dois fantoches Garnick (Vache Towmasyan) e Igor (Yura Borisov, de_Compartment No. 6 ).

Esta Cinderela em versão moderna transforma-se num filme de perseguição sem travões, em que uma Pretty Woman furiosa se junta aos Irmãos Marx para localizar Ivan. De Brighton Beach a Coney Island, Ani tem de travar uma batalha solitária por uma união que acredita ser baseada em afeto genuíno.

Madison, anteriormente vista em Erauma vez em Hollywood e Scream, é uma revelação. É a dona de todas as cenas, dominando o sotaque de Brooklyn e dando um desempenho a todo o vapor que a deve levar ao estrelato. Eydelshteyn também é excelente e consegue conquistar-nos de forma convincente com a sua atuação errática, que rapidamente muda para revelar que o Príncipe Encantado é um pirralho imbecil e mimado. A sua personagem tem paralelo com o taciturno e francófono "gopnik" Igor, que Borisov interpreta como um manipulador, mas com simpatia suficiente para nos fazer gostar da personagem.

A viagem selvagem em que todos embarcam é emocionante, com Baker a nunca perder de vista a preocupação com o trabalho sexual, os vigaristas e as aspirações frustradas. A exploração do sonho americano, visto através do prisma da empatia ligada às divisões de classe e aos privilégios, conduz a um comentário ligeiro mas eficaz sobre a forma como a boa vida é frequentemente dada àqueles que menos a merecem. Tudo isto culmina numa cena final desarmante que se baseia num momento de ligação agridoce, que nos faz pensar se esta montanha-russa caótica foi, na verdade, uma tragédia escondida à vista de todos, sobre como aqueles que a sociedade escolhe marginalizar serão sempre colocados no caminho do fracasso.

E, embora Anora possa ser ocasionalmente frustrante em alguns pontos - especialmente com o desempenho ligeiramente desanimador de Darya Ekamasova como a mãe implacável de Ivan - os visuais vibrantes e ecoantes dos anos 70 mais do que compensam quaisquer problemas, graças ao excelente trabalho do diretor de fotografia Drew Daniels e às suas lentes anamórficas.

Será que tem o que é preciso para ganhar um prémio este ano - possivelmente até a Palma de Ouro? "Touché", Sean Baker.

Anora estreia no Festival de Cannes em competição.