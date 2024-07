De Suman Naishadam/Tom Nouvian com AP

A Ministra dos Desportos de França mergulhou no rio para provar que é seguro - apesar de ser ilegal nadar no rio há mais de um século.

PUBLICIDADE

"Sempre que conheço alguém, essa pessoa preocupa-se que eu vá nadar no Sena", diz Léonie Périault, uma triatleta francesa que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.

Paris gastou 1,4 mil milhões de euros para tentar dissipar esses receios, construindo uma gigantesca cuba subterrânea para armazenar as águas residuais, de modo a que estas não corram para o Sena. Há mais de um século que é ilegal nadar no icónico rio de Paris devido à sujidade da água.

A menos de duas semanas dos Jogos Olímpicos de Paris e dos eventos programados para o rio, paira uma dúvida sobre os Jogos: Estará o rio Sena suficientemente limpo para que os atletas possam nadar?

Será que o Sena vai estar limpo a tempo?

Estão previstas provas de triatlo e maratona de natação no Sena, mas, apesar dos esforços da cidade, nas últimas semanas a água tem-se revelado insegura para os seres humanos e mais limpa noutros dias. Os Jogos decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.

A ministra francesa dos Desportos, Amélie Oudéa-Castéra, está tão confiante na limpeza das águas que mergulhou no rio no fim de semana. A Presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo, também afirmou que iria nadar no Sena esta semana, depois de ter adiado o seu mergulho devido às eleições antecipadas em França.

A triatleta Léonie Périault está frustrada com o debate febril em torno do rio: "Há vários anos que nado neste rio. Nas competições juvenis, nadávamos regularmente no Sena e nunca tivemos problemas", afirma.

No ano passado, Périault participou numa prova de teste no Sena.

"O cenário era incrível, com a Torre Eiffel como pano de fundo, e as condições da água não eram piores do que em qualquer outra parte do mundo", diz.

Paris gastou 1,4 mil milhões de euros para despoluir o Sena

Para despoluir o rio, Paris investiu 1,4 mil milhões de euros na construção de infra-estruturas para captar mais águas pluviais quando chove - a mesma água que contém águas residuais carregadas de bactérias que entram no rio durante os períodos de chuva intensa e que o tornam pouco seguro para nadar.

Em maio, as autoridades parisienses inauguraram uma gigantesca bacia subterrânea de armazenamento de água junto à estação de comboios de Austerlitz, destinada a recolher o excesso de água da chuva e a impedir que as águas residuais entrem no Sena. A bacia pode conter o equivalente a 20 piscinas olímpicas de água suja que será agora tratada e é a peça central de grandes melhorias nas infraestruturas que a cidade se apressou a concluir a tempo dos Jogos, mas também para garantir que os parisienses tenham um Sena mais limpo nos próximos anos.

Mas alguns períodos de chuva intensa podem fazer subir os níveis de E. coli e ultrapassar o limite de 900 unidades formadoras de colónias por 100 mililitros que a Federação Mundial de Triatlo determinou como seguro para as competições.

"O Sena não é um caso especial", diz Metin Duran, professor de engenharia civil e ambiental na Universidade de Villanova, nos Estados Unidos, que investigou a gestão das águas pluviais. "É realmente um problema complicado e muito dispendioso."

Os Jogos Olímpicos poderão ter de ser cancelados ou transferidos

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris afirmaram que, se as chuvas fortes afetarem o caudal do Sena durante os Jogos, o triatlo deixará de ter a parte da natação - e a maratona de natação será transferida para o Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, na região da Grande Paris.

"Não é muito comum, mas já aconteceu algumas vezes", disse Ollala Cernuda, chefe de comunicação do World Triathlon, um organismo internacional para o desporto, sobre a possibilidade de a parte da natação ser cancelada.

"E está sempre ligado a questões de qualidade da água", disse Cernuda.

PUBLICIDADE

Porque é que o Sena está tão sujo?

Paris, tal como muitas cidades antigas em todo o mundo, tem um sistema de esgotos combinado, o que significa que as águas residuais e as águas pluviais da cidade correm pelos mesmos canos. Com períodos de chuva intensa ou prolongada, a capacidade dos canos é atingida, o que significa que as águas residuais brutas fluem para o rio em vez de irem para uma estação de tratamento.

Diariamente, o grupo de monitorização Eau de Paris tem testado a água do rio, com resultados que revelaram níveis inseguros de E. coli nas últimas semanas, seguidos de resultados no início de julho que revelaram melhorias.

Os organizadores olímpicos continuam optimistas

Mas os organizadores continuam otimistas quanto ao facto de o tempo mais seco e ensolarado do que aquele que a capital francesa registou em junho permitir que os eventos decorram como planeado - com a melhoria das infraestruturas. Os raios ultravioleta do sol matam bactérias como a E. coli na água.

Uma análise dos dados meteorológicos efectuada pela AP revelou que, em 2024, Paris registou o segundo maior número de dias de chuva desde 1950, apenas superado por 2016.

PUBLICIDADE

Para a qualidade da água do Sena, também foram poucos os dias sem chuva.

Este ano, Paris registou apenas uma semana de seca, no início de junho, ao passo que, entre 1950 e 2020, era normal que a cidade tivesse pelo menos três períodos deste tipo até ao final de junho, de acordo com a análise.

"As previsões de precipitação tornaram-se muito mais exatas com uma semana de antecedência", afirmou Jennifer Francis, cientista do Centro de Investigação Climática Woodwell, em Massachusetts. "Mas os padrões sazonais das últimas décadas já não fornecem uma orientação fiável no nosso mundo mais quente."

Os especialistas dizem que é impossível prever para já

Dan Angelescu, fundador e diretor executivo da Fluidion, uma empresa tecnológica de monitorização da água sediada em Paris e Los Angeles, afirmou que se registaram melhorias no rio desde a construção das novas infraestruturas da cidade, mas que a qualidade da água do Sena continua a ser frágil. A sua empresa mede os níveis de contaminação do Sena há vários anos.

PUBLICIDADE

Angelescu disse que é difícil prever, com base nos dados dos anos anteriores, o que poderá acontecer no final deste mês - uma vez que a bacia de armazenamento de água e outras infraestruturas só estavam operacionais há alguns meses.

"É difícil dizer", disse Angelescu, falando no início de julho, depois de a água do Sena se ter revelado mais limpa do que nas semanas anteriores.

"Ver uma melhoria tão drástica e tão rápida pode ser um sinal de que alguma coisa está a funcionar", afirmou.