Apesar da sua prevalência, a ADHD ou a PHDA/TDAH continua a ser amplamente incompreendida e subdiagnosticada na Europa, sobretudo entre os adultos.

PUBLICIDADE

Apesar da sua prevalência, a perturbação de défice de atenção, ou ADHD, continua a ser uma das doenças mais mal compreendidas e negligenciadas na Europa.

Caraterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade (PHDA/TDAH), esta doença neurodivergente tornou-se um desafio não só para as crianças que afeta mais frequentemente, mas também para os adultos que continuam a debater-se com os seus sintomas até mais tarde na vida.

O subdiagnóstico e o subtratamento desta doença criaram barreiras significativas, impedindo um apoio eficaz às pessoas afectadas.

O Dr. Tony Lloyd, Diretor Executivo da ADHD Foundation, atribui uma das principais razões para este problema ao estigma histórico e às conceções erradas.

"Devido ao estigma histórico e à ignorância em torno da PHDA como sendo uma perturbação comportamental e normalmente associada a crianças que são consideradas mal comportadas na escola, existe uma grande vergonha e estigma em torno da doença e uma grande quantidade de mal-entendidos", disse Lloyd à Euronews Health.

Nos últimos anos, no entanto, assistiu-se a uma mudança significativa, com um aumento no reconhecimento e diagnóstico da TDAH/PHDA, particularmente intensificado pela pandemia da COVID-19.

De acordo com Lloyd, esta tendência deve-se à perturbação dos mecanismos de sobrevivência durante os períodos de confinamento, que afectaram muitos indivíduos.

"Quando a pandemia chegou, as pessoas foram confinadas, não puderam sair, fazer exercício, interagir com outras pessoas, ter apoio pessoal próximo dos colegas de trabalho. Muitas das estruturas de apoio que lhes permitiam gerir com sucesso a PHDA foram retiradas", explicou.

Compreender a PHDA na Europa e os seus desafios

Embora a pandemia tenha aumentado o reconhecimento e o apoio ao TDAH, este continua a ser subdiagnosticado na Europa, segundo os especialistas.

Por exemplo, no Reino Unido, a taxa de diagnóstico de TDAH é significativamente baixa.

"No Reino Unido, apenas 13% das crianças com TDAH são medicadas e apenas 11% dos adultos. Por isso, é significativamente subdiagnosticada e significativamente subtratada", afirmou Lloyd.

Isto está de acordo com uma declaração de consenso publicada por membros da comunidade médica britânica, que afirma que "apesar das directrizes nacionais baseadas em provas para a PHDA no Reino Unido, a doença é subidentificada, subdiagnosticada e subtratada".

A declaração refere ainda que as pessoas que procuram ajuda no país enfrentam muitos desafios, incluindo preconceitos, longos tempos de espera e disponibilidade inconsistente de serviços.

Por outro lado, a situação parece ser melhor para quem vive nos países nórdicos.

Nina Hovén, presidente da ADHD Europe, refere que estes países são líderes em termos de apoio e diagnóstico.

"Se compararmos o que se passa nos países nórdicos e no resto da Europa, podemos ver uma grande diferença, porque a nossa organização tem uma estrutura muito boa e também recebemos dinheiro do governo ou de outras organizações", disse Hovén à Euronews Health.

Além disso, países como a Finlândia actualizaram as suas directrizes para incluir os adultos, o que levou a um aumento da auto-consciência e do diagnóstico entre os indivíduos mais velhos.

No entanto, Hovén acrescentou que os países do sul e do leste da Europa, como a Itália, a Albânia, a Macedónia e a Sérvia, ainda não dispõem de recursos adequados nem de acesso a medicamentos para a PHDA.

PUBLICIDADE

A Dr.ª Mia Vieyra, psicóloga clínica residente em França, discutiu a situação no país, onde os adultos se debatem particularmente com a obtenção de um diagnóstico de PHDA e com a procura de tratamento adequado devido ao desconhecimento generalizado da doença por parte dos profissionais de saúde.

"A França continua a ser muito lenta no desenvolvimento de uma visão mais moderna e no diagnóstico e tratamento da PHDA. Está a melhorar, mas ainda não é o ideal", disse à Euronews Health.

"Em França, o TDAH não é um diagnóstico reconhecido por muitos psicólogos ou psiquiatras, especialmente no caso dos adultos, pelo que é muito difícil apresentar-lhes o conceito de TDAH", acrescentou.

Além disso, Vieyra sublinhou que a disponibilidade de tratamento em França é limitada, com uma gama mais reduzida de medicamentos e desafios significativos no acesso a tratamentos não farmacológicos eficazes.

"Há o problema do acesso, porque não há muitos psicólogos com formação para trabalhar com pessoas com PHDA e, por isso, é difícil encontrar alguém", disse Vieyra.

PUBLICIDADE

"E depois é caro, porque normalmente não é reembolsado, ou é pouco reembolsado pelo sistema de Segurança Social", acrescentou.

A PHDA tem uma imagem pública bastante negativa

Apesar de a PHDA ser uma das doenças neurológicas mais discutidas atualmente, continua a ser muito suscetível a equívocos que podem levar a diagnósticos errados.

De acordo com Lloyd, os indivíduos neurodiversos foram durante muito tempo vistos como menos inteligentes ou moralmente fracos, o que contribuiu para a formação de um estigma em torno da PHDA.

"Tradicionalmente, nos últimos 200 anos, partimos do pressuposto errado de que quem tem esse tipo de neurotipo é menos inteligente, menos capaz, menos empregável e, sobretudo no que se refere à PHDA, que tem uma espécie de fraqueza moral", afirmou Lloyd.

O Dr. Jan Buitelaar, professor de ciências médicas na Universidade de Radboud, nos Países Baixos, defende ainda que a PHDA tende a ser vista de forma negativa, o que tem impacto na forma como os indivíduos com esta doença são vistos e tratados socialmente.

PUBLICIDADE

"Em geral, a PHDA tem uma imagem pública bastante negativa. Se olharmos para os meios de comunicação social, para as redes sociais, as pessoas com TDAH são retratadas como preguiçosas, barulhentas e pouco simpáticas", afirma.

Além disso, a falta de compreensão e de formação dos médicos e educadores na identificação da PHDA é uma das principais causas de erros de diagnóstico.

"De um modo geral, na Europa, a PHDA não é bem compreendida. Os médicos não têm formação adequada para a identificar", afirmou Lloyd.

Hovén acrescentou ainda: "Já conheci pessoas a quem foram feitos oito diagnósticos de depressão e depois encontram um médico que lhes diz que não, não é depressão, é PHDA. A chave do nosso trabalho é a consciencialização".

Além disso, segundo Lloyd, embora a PHDA ocorra frequentemente em conjunto com outras doenças, como a dislexia e o autismo, muitos indivíduos com múltiplas doenças do neurodesenvolvimento recebem apenas um diagnóstico.

PUBLICIDADE

Por conseguinte, há uma necessidade significativa de melhorar a informação sobre saúde pública, a formação e a compreensão da sociedade para melhor diagnosticar a PHDA.

"Existe um enorme problema de saúde pública para a Europa e precisamos de formar melhor os professores para que compreendam que o facto de uma criança não estar a ter sucesso na escola não significa que tenha poucas capacidades", sublinhou Lloyd.

Como é diagnosticada a PHDA?

O diagnóstico da PHDA envolve normalmente avaliações comportamentais e entrevistas com contributos de várias fontes, incluindo pais, professores e auto-relatos de adolescentes mais velhos e adultos.

Além disso, para que o diagnóstico seja estabelecido, os sintomas devem estar presentes há pelo menos seis meses e devem ter começado antes dos 12 anos de idade, explicou Buitelaar.

O processo de diagnóstico procura especificamente padrões de comportamentos de desatenção, hiperatividade-impulsividade ou comportamentos combinados em diferentes ambientes.

PUBLICIDADE

Embora os sintomas de PHDA surjam tipicamente durante a infância e não sejam condições que se desenvolvam subitamente na idade adulta, muitos adultos que não foram diagnosticados na infância tendem a procurar o diagnóstico mais tarde na vida.

Para esses adultos, os sintomas de TDAH podem ser diferentes, exigindo ajustes no apoio prestado.

"Temos de nos lembrar que a PHDA das crianças não se parece com a dos adultos. As crianças podem ser hiperactivas, não se conseguem concentrar, mas quando se passa para a idade adulta, a situação muda", afirma Hovén.

Ainda assim, um diagnóstico precoce na infância é geralmente preferível.

"Se o identificarmos precocemente e apoiarmos as crianças e os seus pais desde o início, as suas trajectórias de vida serão profundamente melhores", afirma Lloyd.

PUBLICIDADE

Disparidade de género no diagnóstico da PHDA

O facto de a PHDA ser mal caracterizada como uma perturbação comportamental resulta frequentemente em critérios de diagnóstico que tendem a ignorar as raparigas e as mulheres.

Isto deve-se ao facto de a PHDA se apresentar de forma diferente nas mulheres, que exibem uma hiperatividade menos visível e os seus sintomas tendem a ser menos perturbadores.

"Temos as raparigas que muitas vezes não vemos o que se passa com elas porque são simpáticas, são caladas, mas não sabemos se estão na sua própria mente", afirmou Hovén.

"Ficam quietos na sala de aula, mas não estão lá", acrescentou.

De acordo com Lloyd, esta situação conduziu a uma disparidade histórica de género no diagnóstico, sendo as mulheres frequentemente diagnosticadas erradamente com algumas outras perturbações mentais.

PUBLICIDADE

"As mulheres que sofrem de PHDA têm mais probabilidades de serem diagnosticadas erradamente como tendo ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e até mesmo perturbação bipolar", observou Lloyd.

Gerir a PHDA para além da medicação

De acordo com Buitelaar, o tratamento da PHDA tem de envolver múltiplos componentes, incluindo psicoeducação, medicação e intervenções comportamentais.

A gestão da doença não se limita à prescrição de medicamentos, mas requer também ajustamentos do estilo de vida.

"Gerir a PHDA com sucesso não é apenas tomar medicação, que dura oito horas. Trata-se de compreender como é que a PHDA o afecta e que escolhas de estilo de vida tem de fazer, bem como quais são os seus pontos fortes cognitivos", afirma Lloyd.

Hovén explica ainda que as pessoas com TDAH precisam do apoio do ambiente que as rodeia para gerir melhor o seu TDAH.

PUBLICIDADE

"Penso que é muito importante olhar para toda a família, se conseguirmos apoio para as crianças no jardim de infância, isso não ajuda se tivermos um caos em casa", disse Hovén.

No caso dos adultos com TDAH, Lloyd explica que a sociedade precisa de começar a abrir-se às suas diversas capacidades cognitivas e mudar a forma como a doença é encarada no local de trabalho.

"Precisamos de reconhecer que a diversidade da capacidade neurocognitiva humana é muito maior do que pensamos. O facto de 20% das pessoas pensarem de forma diferente não significa que sejam menos inteligentes ou empregáveis", afirmou.

De acordo com Lloyd, as pessoas neurodiversas, incluindo as que sofrem de TDAH, apresentam pontos fortes cognitivos únicos associados às suas condições, que podem ser vantajosos no ambiente de trabalho e até contribuir para impulsionar a economia.

Globalmente, Lloyd sublinha a necessidade de reconhecer o potencial dos indivíduos neurodiversos em geral, em vez de os patologizar.

PUBLICIDADE

"Trata-se de reconhecer a diversidade da capacidade neurocognitiva humana. É muito maior do que pensamos. E só porque temos estes 20% de pessoas que pensam de forma diferente da maioria, não significa que sejam menos inteligentes, menos empregáveis ou que sejam desordenadas", afirmou.