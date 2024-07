Drones estão a vigiar praias sobrelotadas na Grécia e não poupam as espreguiçadeiras a mais

Os gregos, fartos de praias cobertas de espreguiçadeiras, estão a recorrer a drones e a uma aplicação de denúncia para combater a sobrelotação.

As praias gregas cobertas de espreguiçadeiras estão a tornar-se uma visão cada vez mais rara, com as patrulhas de drones a fazerem cumprir as novas regras.

Os restaurantes, os bares e as empresas de aluguer de espreguiçadeiras que não têm uma licença para a colocação de cadeiras de praia são os principais alvos.

Os drones também vigiam os concessionários que colocam os equipamentos demasiado perto do mar. De acordo com a legislação introduzida em março, as espreguiçadeiras e os guarda-sóis devem estar a pelo menos quatro metros da costa. Isto significa que as cadeiras já não são permitidas em praias com menos de quatro metros de largura.

Os drones estão a ter a ajuda dos cidadãos através da aplicação MyCoast, que enumera os estabelecimentos que cumprem a lei e incentiva os utilizadores a denunciar as infrações.

No início deste mês, as agências noticiosas locais informaram que, em apenas cinco dias, foram recebidas mais de mil queixas que resultaram em mais de 350 mil euros em multas por infração .

"O nosso objetivo é proteger, por um lado, o ambiente e o direito dos cidadãos ao livre acesso à praia e, por outro lado, preservar o nosso produto turístico, bem como o espírito empresarial saudável representado pelos empresários que fazem o seu trabalho corretamente", declarou o ministro grego da Economia Nacional e das Finanças, Kostis Hatzidakis.

Quais as praias que estão a ser alvo de repressão na Grécia?

Inspeções recentes incidiram sobre 14praias gregas, em especial nas que se situam em zonas protegidas "Natura", para evitar que guarda-sóis e espreguiçadeiras sejam colocados de forma ilegal.

No início deste mês, só na praia de Kryoneri, na costa noroeste do país, foram registadas 169 queixas. A maioria sobre estabelecimentos que estavam a utilizar uma parte da praia que excedia a área concessionada. Também a praia vizinha de Valtos foi objeto de várias queixas.

No lado oposto do país, as praias de Lagonisi e Nea Heraklia, em Halkidiki, registaram infrações semelhantes, tal como em Klima, na ilha de Aegina, e na praia de Masouri, em Kalymnos.

As praias de destinos turísticos populares como Corfu e Rhodestambém foram alvo de sanções.

A coima mais elevada, no valor de 220.000 euros, foi aplicada a uma empresa que operava sem licença na praia de Thymari, em Anavyssos.

Quais as novas regras?

O objetivo da aplicação e do patrulhamento com drones é fazer cumprir a legislação introduzida pelo Ministério da Economia Nacional e das Finanças em março.

Na altura, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis publicou um vídeo no TikTok anunciando as novas regras.

Por lei, as praias gregas devem ser agora 70% livres de espreguiçadeiras, ou 85% para as que se situam em zonas protegidas, onde a construção é também estritamente limitada.

Os estabelecimentos que utilizam ou alugam espreguiçadeiras têm de ter autorização para o fazer, que pode ser adquirida através de leilões online. Os titulares das licenças devem assumir a responsabilidade de manter a praia limpa e acessível, nomeadamente através da afixação da sinalização correta. Devem também assegurar a presença de um nadador-salvador.

Com o início da época turística de verão, os novos controlos estão a ajudar a reduzir a sobrelotaçãoe a privatização ilegal das praias gregas.

A partir de 2025, prevêem-se novas medidas de repressão para o excesso de turismo no país, incluindo a imposição de limites aos navios de cruzeiro que atracam nas populares ilhas gregas de Mykonos e Santorini.