Onda anti-turismo continua e há cocó espalhado pelas caixas das chaves dos apartamentos em Sevilha

Os manifestantes anti-turismo em Espanha estão alegadamente a recorrer a novas técnicas para dissuadir os visitantes.

As propriedades de aluguer de curta duração foram alegadamente sujas com excrementos, numa altura em que os protestos contra o turismo atingem o auge em Espanha.

De acordo com o jornal espanhol ABC, vários apartamentos em Sevilha, capital da Andaluzia, foram alvo de ataques, tendo os cofres com as chaves sido cobertos de excrementos.

Os incidentes coincidem com uma nova proposta do presidente da câmara municipal para limitar as licenças para alugueres de curta duração do tipo Airbnb. A proposta limita os apartamentos turísticos a 10% do total de alojamentos em determinadas zonas.

No entanto, há quem considere que as restrições propostas não vão suficientemente longe, tendo o PSOE, principal partido da oposição, bloqueado o projeto de lei por esse motivo.

Cresce apoio à repressão dos apartamentos turísticos em Sevilha

A oposição pública aos apartamentos turísticos na cidade está a crescer, com centenas de locais a reunirem-se em Sevilha para exigir o fim das licenças Airbnb no final do mês passado.

O aumento descontrolado do número de alojamentos turísticos está a fazer subir as rendas no centro da cidade e a obrigar os habitantes a sair.

É o caso, em especial, do vibrante bairro da Alameda, onde terão sido encontrados os cofres visados.

Uma imagem que acompanha a reportagem do ABC mostra um cofre preso ao parapeito de uma janela com a tampa do código de combinação manchada com o que parece ser cocó de cão.

As caixas são utilizadas pelos proprietários de apartamentos para guardar em segurança as chaves, às quais os hóspedes podem aceder de forma independente utilizando um código de desbloqueio.

Em que outros locais de Espanha é que os apartamentos turísticos estão a ser alvo de medidas repressivas?

Sevilha não é a única cidade espanhola a debater-se com o excesso de turismo.

Nas últimas semanas, Barcelona tem sido palco de grandes protestos contra o turismo de massas, o que tem levado a uma série de ações de repressão, com os habitantes locais a atingirem com pistolas de água os visitantes.

A capital catalã anunciou recentemente planos para eliminar todos os alugueres turísticos até 2028.

Noutros locais de Espanha, como Palma, Málaga e Valência, foram introduzidas regras para ajudar a regular os números, incluindo taxas turísticas e limites ao número de alugueres para férias.

Apesar destas medidas, as estatísticas do governo espanhol mostram que o número de apartamentos turísticos aumentou nove por cento no último ano, estando atualmente registados mais de 340.000.