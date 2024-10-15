Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Reis da Bélgica recebidos no Eliseu
No Comment

Vídeo. Reis da Bélgica recebidos no Eliseu

Últimas notícias:

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a sua esposa, Brigitte, receberam o rei Philippe e a rainha Mathilde da Bélgica para um banquete no Palácio do Eliseu.

Os dois líderes tiveram uma oportunidade fotográfica no pátio antes de participarem num jantar de Estado no Palácio do Eliseu, nesta que é a primeira visita de Estado dos reis belgas a França nas últimas duas décadas. 

Durante o jantar, os dois líderes fizeram brindes que sublinharam os fortes laços entre a França e a Bélgica.

O Presidente Macron expressou os seus desejos de amizade contínua entre as duas nações.

“Viva a Bélgica! Viva a França e viva a amizade franco-belga”, disse Macron, durante o jantar de Estado. 

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE