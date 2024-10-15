Vídeo. Reis da Bélgica recebidos no Eliseu

Os dois líderes tiveram uma oportunidade fotográfica no pátio antes de participarem num jantar de Estado no Palácio do Eliseu, nesta que é a primeira visita de Estado dos reis belgas a França nas últimas duas décadas.
Durante o jantar, os dois líderes fizeram brindes que sublinharam os fortes laços entre a França e a Bélgica.
O Presidente Macron expressou os seus desejos de amizade contínua entre as duas nações.
“Viva a Bélgica! Viva a França e viva a amizade franco-belga”, disse Macron, durante o jantar de Estado.