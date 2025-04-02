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Um socorrista trabalha entre os escombros de um edifício desabado após o terremoto de sexta-feira em Naypyitaw, Myanmar, terça-feira, 1 de abril de 2025.
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Vídeo. Homem resgatado de hotel em Myanmar cinco dias após terramoto

Últimas notícias:

Cinco dias após o terramoto que matou mais de 2.700 pessoas em Myanmar, uma equipa de resgate retirou um sobrevivente dos escombros de um hotel desmoronado em Naypyidaw.

Um homem foi resgatado dos escombros de um hotel em Myanmar, cinco dias após um terramoto atingir o país, informou o Departamento de Serviços de Incêndio de Myanmar na quarta-feira.

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O sobrevivente foi salvo por uma equipa conjunta de socorristas de Myanmar e da Turquia na capital, Naypyidaw. O seu estado de saúde permanece, no entanto, incerto.

O terramoto, que devastou grande parte do país, já causou mais de 2.700 mortes. As operações de resgate continuam enquanto a esperança de encontrar sobreviventes está a diminuir.

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