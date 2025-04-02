Vídeo. Homem resgatado de hotel em Myanmar cinco dias após terramoto

Um homem foi resgatado dos escombros de um hotel em Myanmar, cinco dias após um terramoto atingir o país, informou o Departamento de Serviços de Incêndio de Myanmar na quarta-feira.
O sobrevivente foi salvo por uma equipa conjunta de socorristas de Myanmar e da Turquia na capital, Naypyidaw. O seu estado de saúde permanece, no entanto, incerto.
O terramoto, que devastou grande parte do país, já causou mais de 2.700 mortes. As operações de resgate continuam enquanto a esperança de encontrar sobreviventes está a diminuir.