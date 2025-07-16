Vídeo. Homens correm com andores de uma tonelada em Fukuoka

A tradição de 780 anos começou antes do amanhecer no Santuário Kushida, quando a primeira equipa iniciou uma corrida de cinco quilómetros pela cidade. Seis outras grupos seguiram com intervalos de cinco minutos, aplaudidas por multidões que as molhavam com água.
O festival, reconhecido pela UNESCO como Património Cultural Imaterial, combina ritual religioso com um exigente desafio físico.
Para combater a diminuição do número de participantes, os organizadores abriram inscrições online e incentivaram as crianças a participar.
O evento decorre anualmente ao longo de 15 dias na primeira metade de julho.