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SCREENSHOT - Homens correndo para dentro do complexo do Santuário Kushida, carregando um andor
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Vídeo. Homens correm com andores de uma tonelada em Fukuoka

Últimas notícias:

Em Fukuoka, no sudoeste do Japão, o antigo Festival Hakata Gion Yamakasa culminou numa final vibrante na terça-feira, com equipas de homens a correr pelas ruas da cidade carregando andores de uma tonelada.

A tradição de 780 anos começou antes do amanhecer no Santuário Kushida, quando a primeira equipa iniciou uma corrida de cinco quilómetros pela cidade. Seis outras grupos seguiram com intervalos de cinco minutos, aplaudidas por multidões que as molhavam com água.

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O festival, reconhecido pela UNESCO como Património Cultural Imaterial, combina ritual religioso com um exigente desafio físico.

Para combater a diminuição do número de participantes, os organizadores abriram inscrições online e incentivaram as crianças a participar.

O evento decorre anualmente ao longo de 15 dias na primeira metade de julho.

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