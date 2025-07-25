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Windsurfistas enfrentam as ondas do Lago Champlain
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Vídeo. Taça do Mundo de Windsurf Freestyle termina mais cedo

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O Campeonato Mundial de Windsurf Freestyle da PWA foi celebrado na Praia de Sotavento, em Fuerteventura, onde os ventos fortes permitiram concluir a ronda de Eliminação Dupla no segundo dia.

Yentel Caers e Sarah-Quita Offringa saíram vitoriosos, ao conquistarem o evento e a Double Elimination em Freestyle.

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A vitória de Offringa garantiu-lhe também o seu 16.º título mundial de freestyle e o 27.º campeonato mundial geral. A holandesa venceu a rival Maaike Huvermann por pouco numa superfinal decisiva, após ter perdido com esta na primeira ronda.

A alemã Lisa Kloster ficou em terceiro lugar, conseguindo o seu primeiro pódio.

Na divisão masculina, o belga Caers manteve a liderança, derrotando o italiano Jacopo Testa. Steven van Broeckhoven ficou em terceiro lugar.

O evento de windsurf decorre até 27 de julho, estando prevista uma super sessão caso as condições o permitam.

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