Vídeo. Taça do Mundo de Windsurf Freestyle termina mais cedo

Yentel Caers e Sarah-Quita Offringa saíram vitoriosos, ao conquistarem o evento e a Double Elimination em Freestyle.
A vitória de Offringa garantiu-lhe também o seu 16.º título mundial de freestyle e o 27.º campeonato mundial geral. A holandesa venceu a rival Maaike Huvermann por pouco numa superfinal decisiva, após ter perdido com esta na primeira ronda.
A alemã Lisa Kloster ficou em terceiro lugar, conseguindo o seu primeiro pódio.
Na divisão masculina, o belga Caers manteve a liderança, derrotando o italiano Jacopo Testa. Steven van Broeckhoven ficou em terceiro lugar.
O evento de windsurf decorre até 27 de julho, estando prevista uma super sessão caso as condições o permitam.