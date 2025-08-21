Vídeo. Aldeia espanhola reduzida a cinzas na pior época de incêndios

Na região de Bierzo, em León, a pequena aldeia de Lusio foi reduzida a ruínas a 17 de agosto, após chamas impulsionadas por ventos secos devastarem as suas casas centenárias. Os residentes, evacuados em poucas horas, regressaram para encontrar apenas cinzas, escombros e silêncio onde outrora existia a sua comunidade.
Mais de 20 incêndios de grande dimensão continuam a arder na Galiza, Castela e Leão e na Estremadura. Milhares de bombeiros, apoiados por reforços de França, Itália, Eslováquia e Países Baixos, combatem as chamas em condições extremas.
A polícia deteve 23 suspeitos de alegado incêndio criminoso, enquanto aumenta a pressão sobre as autoridades devido às falhas na prevenção de fogos que os cientistas associam ao agravamento das condições climáticas.