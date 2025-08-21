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Esta foto, fornecida pela Securite Civile de França, mostra bombeiros franceses a caminho de um incêndio florestal perto de Corporales, no norte de Espanha, na quarta-feira, 20 de agosto de 2025
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Vídeo. Aldeia espanhola reduzida a cinzas na pior época de incêndios

Últimas notícias:

Espanha enfrenta a pior época de incêndios florestais em décadas, com mais de 382.000 hectares destruídos, quatro mortes registadas e mais de 30.000 pessoas forçadas a evacuar.

Na região de Bierzo, em León, a pequena aldeia de Lusio foi reduzida a ruínas a 17 de agosto, após chamas impulsionadas por ventos secos devastarem as suas casas centenárias. Os residentes, evacuados em poucas horas, regressaram para encontrar apenas cinzas, escombros e silêncio onde outrora existia a sua comunidade.

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Mais de 20 incêndios de grande dimensão continuam a arder na Galiza, Castela e Leão e na Estremadura. Milhares de bombeiros, apoiados por reforços de França, Itália, Eslováquia e Países Baixos, combatem as chamas em condições extremas.

A polícia deteve 23 suspeitos de alegado incêndio criminoso, enquanto aumenta a pressão sobre as autoridades devido às falhas na prevenção de fogos que os cientistas associam ao agravamento das condições climáticas.

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