Vídeo. Manifestantes acusam Castela e Leão de má gestão de incêndios mortais

Os manifestantes exigiram a demissão do ministro regional do Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, e melhores condições de trabalho para os bombeiros, alegando que a sua situação é precária.
O presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, vai participar numa sessão parlamentar extraordinária na sexta-feira para rever a sua gestão dos incêndios de agosto, que destruíram 150.000 hectares e causaram quatro mortes.
Mañueco torna-se o primeiro presidente regional a comparecer perante o parlamento, numa altura em que ministros nacionais enfrentaram perguntas no Senado esta semana, com o líder da Galiza a ser o próximo.