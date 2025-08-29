Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Um bombeiro trabalha enquanto um incêndio avança em direção à aldeia de Rebordondo, perto de Ourense, no noroeste de Espanha, segunda-feira, 18 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Manifestantes acusam Castela e Leão de má gestão de incêndios mortais

Últimas notícias:

Manifestantes e bombeiros reuniram-se na sexta-feira em frente ao Parlamento de Castela e Leão, em Valladolid, para acusar o governo regional de má gestão dos incêndios devastadores de agosto.

Os manifestantes exigiram a demissão do ministro regional do Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, e melhores condições de trabalho para os bombeiros, alegando que a sua situação é precária.

O presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, vai participar numa sessão parlamentar extraordinária na sexta-feira para rever a sua gestão dos incêndios de agosto, que destruíram 150.000 hectares e causaram quatro mortes.

Mañueco torna-se o primeiro presidente regional a comparecer perante o parlamento, numa altura em que ministros nacionais enfrentaram perguntas no Senado esta semana, com o líder da Galiza a ser o próximo.

