Vídeo. Croácia acolhe quarto campeonato de balonismo em Prelog

Realizado pela quarta vez entre 28 e 31 de agosto, o festival tornou-se uma das principais atrações do final do verão na Croácia, atraindo milhares de visitantes para o aeródromo perto da fronteira com a Hungria.
O evento é também o primeiro do género no país, combinando competição com exibições da história do balonismo, incluindo uma réplica do primeiro voo dos irmãos Montgolfier do século XVIII.
O campeonato é organizado pelo Zagreb Balloon Club, a associação de balonismo mais antiga da Croácia.