Homem limpa uma casa danificada pelas cheias provocadas pelo tufão Kalmaegi, em Liloan, na província de Cebu, no centro das Filipinas, quinta-feira, 6 de novembro de 2025
No Comment

Vídeo. Tufão Kalmaegi devasta Filipinas: 140 mortos e milhões de pessoas afetadas

Últimas notícias:

Tufão Kalmaegi deixa 140 mortos e quase dois milhões de pessoas afetadas nas Filipinas; inundações generalizadas e danos graves nas infraestruturas.

O tufão Kalmaegi varreu as Filipinas, deixando pelo menos 140 mortos e mais de 120 desaparecidos.

A chuva torrencial provocou cheias súbitas em mais de uma centena de zonas, inundando casas e veículos, sobretudo na província de Cebu.

Quase dois milhões de residentes foram afetados e mais de meio milhão procuraram abrigo em centros de acolhimento.

Ferdinand Marcos Jr declarou o estado de calamidade nacional, enquanto equipas de emergência limpam destroços e restabelecem a eletricidade. Outro tufão está a formar-se no Pacífico, trazendo novas preocupações para as regiões do norte.

