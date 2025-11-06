Vídeo. Tufão Kalmaegi devasta Filipinas: 140 mortos e milhões de pessoas afetadas

O tufão Kalmaegi varreu as Filipinas, deixando pelo menos 140 mortos e mais de 120 desaparecidos.
A chuva torrencial provocou cheias súbitas em mais de uma centena de zonas, inundando casas e veículos, sobretudo na província de Cebu.
Quase dois milhões de residentes foram afetados e mais de meio milhão procuraram abrigo em centros de acolhimento.
Ferdinand Marcos Jr declarou o estado de calamidade nacional, enquanto equipas de emergência limpam destroços e restabelecem a eletricidade. Outro tufão está a formar-se no Pacífico, trazendo novas preocupações para as regiões do norte.