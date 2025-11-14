Vídeo. Um milhão de luzes LED: Kew Gardens inaugura novo percurso de Natal

Kew Gardens, em Richmond, sul de Londres, abriu o circuito anual de luzes de Natal, dando aos visitantes um primeiro contacto com novas instalações por todo os terrenos históricos.

Mais de um milhão de luzes LED iluminam o percurso, que inclui um caminho redesenhado e uma ponte temporária em frente à Palm House, proporcionando uma nova perspetiva dos nenúfares iluminados no lago.

O evento conjuga arte e conservação, com instalações de fibra ótica inspiradas em redes fúngicas e elementos que assinalam o 25.º aniversário do Millennium Seed Bank.

Kew diz que pretende manter o consumo de energia baixo, recorrendo a LEDs e a geradores alimentados a biocombustível. Apesar da chuva persistente, os primeiros visitantes percorreram o percurso renovado antes de o Pai Natal fazer uma aparição antecipada, em vésperas da época festiva.

O espetáculo de Natal dos Kew Gardens abre na sexta-feira, 14 de novembro, e decorre até 4 de janeiro de 2026.