Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Instalações luminosas em exibição no percurso de luzes de Natal dos Jardins de Kew, em Londres, a 13 de novembro de 2025
No Comment

Vídeo. Um milhão de luzes LED: Kew Gardens inaugura novo percurso de Natal

Últimas notícias:

Percurso de luzes de Natal de Kew Gardens combina arte e conservação com instalações de fibra ótica e assinala os 25 anos do Millennium Seed Bank.

Kew Gardens, em Richmond, sul de Londres, abriu o circuito anual de luzes de Natal, dando aos visitantes um primeiro contacto com novas instalações por todo os terrenos históricos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais de um milhão de luzes LED iluminam o percurso, que inclui um caminho redesenhado e uma ponte temporária em frente à Palm House, proporcionando uma nova perspetiva dos nenúfares iluminados no lago.

O evento conjuga arte e conservação, com instalações de fibra ótica inspiradas em redes fúngicas e elementos que assinalam o 25.º aniversário do Millennium Seed Bank.

Kew diz que pretende manter o consumo de energia baixo, recorrendo a LEDs e a geradores alimentados a biocombustível. Apesar da chuva persistente, os primeiros visitantes percorreram o percurso renovado antes de o Pai Natal fazer uma aparição antecipada, em vésperas da época festiva.

O espetáculo de Natal dos Kew Gardens abre na sexta-feira, 14 de novembro, e decorre até 4 de janeiro de 2026.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE