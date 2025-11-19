Vídeo. Drones e mísseis russos atingem Lviv e Kharkiv

Explosões atingiram a região de Lviv na madrugada de 19 de novembro, enquanto forças russas disparavam mísseis e lançavam drones.
Autoridades regionais disseram que uma infraestrutura energética, uma serração e um armazém ficaram danificados, tendo deflagrado um incêndio num dos locais. Não há registo de vítimas e os serviços essenciais continuam a operar. O presidente da câmara de Lviv disse que armazéns de pneus ficaram em chamas na cidade e equipas acorreram rapidamente.
Estradas e transportes públicos foram brevemente desviados durante o alerta, com drones e mísseis a aproximarem-se de várias direções.
Em Kharkiv, drones explosivos provocaram incêndios e feriram pelo menos 40 pessoas, incluindo duas crianças. Equipas resgataram dezenas de pessoas de um edifício de grande altura e trabalharam durante a noite para conter os danos.