Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Armazém em chamas após ataque com drone russo, Lviv, Ucrânia, 19 nov. 2025
No Comment

Vídeo. Drones e mísseis russos atingem Lviv e Kharkiv

Últimas notícias:

Mísseis e drones atingiram Lviv a 19 de novembro, danificando infraestruturas críticas, sem vítimas. Em Kharkiv, 40 ficaram feridos por drones explosivos.

Explosões atingiram a região de Lviv na madrugada de 19 de novembro, enquanto forças russas disparavam mísseis e lançavam drones.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Autoridades regionais disseram que uma infraestrutura energética, uma serração e um armazém ficaram danificados, tendo deflagrado um incêndio num dos locais. Não há registo de vítimas e os serviços essenciais continuam a operar. O presidente da câmara de Lviv disse que armazéns de pneus ficaram em chamas na cidade e equipas acorreram rapidamente.

Estradas e transportes públicos foram brevemente desviados durante o alerta, com drones e mísseis a aproximarem-se de várias direções.

Em Kharkiv, drones explosivos provocaram incêndios e feriram pelo menos 40 pessoas, incluindo duas crianças. Equipas resgataram dezenas de pessoas de um edifício de grande altura e trabalharam durante a noite para conter os danos.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE