Vídeo. Japão: foliões desfilam falos gigantes em festival da fertilidade

Em Kawasaki, nos arredores de Tóquio, a multidão encheu as ruas no domingo para o festival anual da fertilidade do Japão, o Kanamara Matsuri. Turistas, casais e famílias reuniram-se para assistir a desfiles com santuários em forma de falo, de cores vivas, doces cor-de-rosa e música animada.

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O evento primaveril remonta ao período Edo, quando, segundo a lenda, um demónio foi derrotado por um falo de ferro forjado por um ferreiro local. Atualmente, uma escultura em aço ergue-se no Santuário Kanayama, dedicado à fertilidade, ao parto e à proteção contra infeções. O sacerdote principal, Hiroyuki Nakamura, afirma que a celebração procura desafiar os tabus em torno do sexo e sublinhar os ciclos naturais da vida.

Apesar da queda da taxa de natalidade, o tom festivo e a diversidade do evento transmitem uma mensagem discreta: a abertura e o humor podem criar laços de forma mais eficaz do que o estigma.