Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Para celebrar o festival anual da fertilidade, enormes andores em forma de falo desfilaram pelas ruas de Kawasaki, no Japão, a 5 de abril de 2026.
No Comment

Vídeo. Japão: foliões desfilam falos gigantes em festival da fertilidade

Últimas notícias:

Multidões enchem Kawasaki para o Kanamara Matsuri, festival de fertilidade japonês que usa santuários fálicos para celebrar a vida e desafiar tabus sexuais.

Em Kawasaki, nos arredores de Tóquio, a multidão encheu as ruas no domingo para o festival anual da fertilidade do Japão, o Kanamara Matsuri. Turistas, casais e famílias reuniram-se para assistir a desfiles com santuários em forma de falo, de cores vivas, doces cor-de-rosa e música animada.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O evento primaveril remonta ao período Edo, quando, segundo a lenda, um demónio foi derrotado por um falo de ferro forjado por um ferreiro local. Atualmente, uma escultura em aço ergue-se no Santuário Kanayama, dedicado à fertilidade, ao parto e à proteção contra infeções. O sacerdote principal, Hiroyuki Nakamura, afirma que a celebração procura desafiar os tabus em torno do sexo e sublinhar os ciclos naturais da vida.

Apesar da queda da taxa de natalidade, o tom festivo e a diversidade do evento transmitem uma mensagem discreta: a abertura e o humor podem criar laços de forma mais eficaz do que o estigma.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE