Vídeo. Rússia: fumo cobre Tuapse após ataques de drones ucranianos a refinaria

Colunas de fumo negro elevaram-se sobre Tuapse, na costa russa do mar Negro, após sucessivos ataques de drones ucranianos contra uma importante refinaria e terminal de petróleo.
Moradores foram vistos a usar máscaras de proteção depois de as autoridades terem alertado para ar poluído, enquanto relatos apontam também para derrames de petróleo e “chuva negra” em toda a cidade.
Kiev tem intensificado nas últimas semanas os ataques às infraestruturas petrolíferas russas, com alvos em refinarias, portos e depósitos.
As instalações de Tuapse foram atingidas várias vezes este mês, provocando incêndios, perturbações e crescente preocupação com os danos ambientais na zona costeira.