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Operação de limpeza nas praias de Tuapse, na Rússia, após um incêndio numa refinaria de petróleo, em 29 de abril de 2026.
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Vídeo. Rússia: fumo cobre Tuapse após ataques de drones ucranianos a refinaria

Últimas notícias:

Nuvens de fumo negro erguem-se sobre a cidade russa de Tuapse, no sul do país, após vários ataques de drones ucranianos a uma grande refinaria de petróleo na zona costeira

Colunas de fumo negro elevaram-se sobre Tuapse, na costa russa do mar Negro, após sucessivos ataques de drones ucranianos contra uma importante refinaria e terminal de petróleo.

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Moradores foram vistos a usar máscaras de proteção depois de as autoridades terem alertado para ar poluído, enquanto relatos apontam também para derrames de petróleo e “chuva negra” em toda a cidade.

Kiev tem intensificado nas últimas semanas os ataques às infraestruturas petrolíferas russas, com alvos em refinarias, portos e depósitos.

As instalações de Tuapse foram atingidas várias vezes este mês, provocando incêndios, perturbações e crescente preocupação com os danos ambientais na zona costeira.

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