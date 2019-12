Mães manifestam-se em Londres contra alterações climáticas

Dezenas de mães, membros do grupo de desobediência civil "Extinction Rebellion" manifestaram-se, esta segunda-feira (02 de dezembro) com seus bebés, em frente à sede do Partido Conservador em Londres, exigindo que os políticos façam mais para enfrentar a crise climática.

Os britânicos vão às urnas, no dia 12 de dezembro, e a questão das alterações climáticas é um dos principais temas de debate entre os principais partidos políticos, além de ser uma prioridade para os britânicos.