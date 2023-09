Luis Rubiales apresenta demissão e Federação espanhola aceita

De euronews

Presidente da Federação Espanhola de Futebol não resistiu à pressão após beijo na boca não consentido em futebolista, mas insiste na inocência

Luis Rubiales cede às pressões e apresentou finalmente a demissão do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Rubiales está no centro do escândalo que se seguiu à vitória da seleção espanhola no Campeonato do Mundo feminino e que provocou uma vaga de indignação internacional, por ter beijado sem consentimento a futebolista Jenni Hermoso, durante as celebrações da conquista do título.

A Federação Espanhola de Futebol confirmou a demissão do presidente solicitada num comunicado onde Rubiales disse deixar "igualmente o cargo de vice-presidente da UEFA".

O secretário de Estado do Desporto, Victor Francos, reagiu afirmando que Rubiales "fez o que tinha de fazer" e aquilo "que todos os espanhóis pediam".

No Twitter, a ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, escreveu apenas "Acabou", repetindo o "slogan" de protesto já usado por Hermoso e pelas companheiras da seleção nacional.

Apesar da demissão, Rubiales insiste que está inocente e que tomou a decisão para proteger o futebol espanhol.