A "força feroz" da tempestade que causou as inundações devastadoras na Líbia foi impulsionada pelas alterações climáticas, segundo os cientistas.

A tempestade mediterrânica, que despejou chuvas torrenciais na costa da Líbia, provocou inundações que mataram milhares de pessoas. O número de mortos subiu para mais de 5.100 e há milhares de pessoas desaparecidas.

A tempestade Daniel - apelidada de "medicane" devido às suas características retirou uma enorme energia da água do mar extremamente quente. E uma atmosfera mais quente contém mais vapor de água que pode cair sob a forma de chuva, dizem os especialistas.

É difícil atribuir um único acontecimento meteorológico às alterações climáticas, "mas sabemos que há fatores que podem estar em jogo" com tempestades como a Daniel, que as tornam mais prováveis, diz Kristen Corbosiero, cientista atmosférica da Universidade de Albany.

O que é um medicane?

Os "medicanes" formam-se uma ou duas vezes por ano no Mediterrâneo e são mais comuns de setembro a janeiro.

Geralmente não são verdadeiros furacões, mas podem atingir a força de um furacão em raras ocasiões, diz Simon Mason, cientista climático chefe do Instituto Internacional de Investigação do Clima e da Sociedade da Columbia Climate School.

A tempestade Daniel formou-se como um sistema meteorológico de baixa pressão há mais de uma semana e ficou bloqueada por um sistema de alta pressão, despejando quantidades extremas de chuva na Grécia e áreas circundantes antes de inundar a Líbia.

Qual foi o impacto das alterações climáticas nas inundações na Líbia?

O aquecimento das águas também está a fazer com que os ciclones se movam mais lentamente, o que lhes permite descarregar muito mais chuva, diz Raghu Murtugudde, professor do Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim e professor emérito da Universidade de Maryland.

Além disso, segundo Murtugudde, a atividade humana e as alterações climáticas, em conjunto, "estão a produzir efeitos combinados de tempestades e utilização dos solos".

As inundações na Grécia foram agravadas por incêndios florestais, perda de vegetação e solos soltos, e as inundações catastróficas na Líbia foram agravadas pela má manutenção das infraestruturas.

Anos de guerra e a falta de um governo central deixaram o país com infraestruturas em ruínas, vulneráveis às chuvas intensas. A Líbia é atualmente o único país que ainda não desenvolveu uma estratégia climática, de acordo com as Nações Unidas.

'Nenhum sítio está imune a tempestades devastadoras'

O desmoronamento de barragens nos arredores da cidade de Derna, no leste da Líbia, provocou inundações repentinas que podem ter matado milhares de pessoas. Centenas de corpos foram encontrados na terça-feira e 10.000 pessoas estão ainda desaparecidas depois de as águas das cheias terem atravessado as barragens e arrastado bairros inteiros da cidade.

Mas as águas quentes que permitiram a intensificação da tempestade Daniel e alimentaram a precipitação excecional são um fenómeno observado em todo o mundo, diz Jennifer Francis, cientista sénior do Centro de Investigação Climática de Woodwell.

"Nenhum lugar está imune a tempestades devastadoras como a Daniel, como demonstram as recentes inundações em Massachusetts, Grécia, Hong Kong, Duluth e noutros locais", afirma Francis.

Karsten Haustein, cientista climático e meteorologista da Universidade de Leipzig, na Alemanha, adverte que os cientistas ainda não tiveram tempo para estudar a tempestade Daniel, mas observou que o Mediterrâneo tem estado 2 a 3 graus Celsius mais quente este ano do que no passado.

E embora os padrões climáticos que formaram a Daniel tivessem ocorrido mesmo sem as alterações climáticas, as consequências provavelmente não teriam sido tão graves.

Num mundo mais frio, o Daniel provavelmente "não se teria desenvolvido tão rapidamente como aconteceu", diz Haustein. "E não teria atingido a Líbia com uma força tão feroz".