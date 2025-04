Vídeo. O maior parque temático de gelo e neve do mundo

Desde a abertura do parque, a 21 de dezembro, que o Harbin Ice and Snow World recebeu mais de 846 mil visitantes, um aumento de 24,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Todas as instalações são inspiradas em elementos relacionados com os Jogos Asiáticos de Inverno, cuja 9ᵉ edição terá lugar de 7 a 14 de fevereiro.

O festival de esculturas de gelo é uma das principais atrações turísticas do parque, na cidade que ainda se orgulha da proximidade com a Rússia, com uma arquitetura da era dos czares que não se encontra em nenhuma outra localidade chinesa.

As esculturas são figuras elaboradas que se assemelham a castelos e templos históricos como o Taj Mahal na Índia, o Castelo de Osaka no Japão e o próprio Templo do Céu de Pequim, todos esculpidos em blocos de gelo transparente.