Vídeo. Rússia lança 400 drones durante a noite em novos ataques à Ucrânia

A cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Kryvyi Rih, bem como Vinnytsia, Odessa e Kharkiv, foram alvo dos mais recentes ataques, que a Força Aérea da Ucrânia afirmou terem envolvido 400 drones Shahed e drones de engodo, além de um míssil balístico.
As defesas aéreas intercetaram 18 drones sobre Vinnytsia, mas vários conseguiram passar.
Em Pysarivka, nove casas foram danificadas, ferindo pelo menos oito pessoas, cinco das quais sofreram queimaduras. Também foram relatados incêndios em Kramatorsk e Zaporíjia, onde 30 apartamentos foram atingidos.
Os ataques ocorrem numa altura em que os EUA estabeleceram um prazo até 2 de setembro para que a Rússia concorde com um acordo de paz ou enfrente sanções abrangentes.