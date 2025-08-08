Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Visitantes percorrem um túnel iluminado no Festival das Lanternas Chinesas de Filadélfia, terça-feira, 5 de agosto de 2025, em Filadélfia
No Comment

Vídeo. Festival anual de lanternas ilumina Franklin Square em Filadélfia

Últimas notícias:

Um mar de lanternas ilumina a Franklin Square, em Filadélfia, este verão, com o regresso do Festival das Lanternas Chinesas para a sua oitava edição.

O que começou em 2016 como uma atração de verão inovadora transformou-se numa tradição sazonal, atraindo visitantes de todo os EUA.

O festival deste ano conta com mais de mil lanternas artesanais, desde mundos subaquáticos iluminados até ao dragão de 60 metros, a marca do festival.

Artesãos passam um mês a construir cada criação envolta em seda e pintada à mão antes de o parque abrir ao público. Os visitantes passeiam entre as exibições, assistem a espetáculos noturnos e a shows de fontes, e provam comida de vendedores locais.

O Festival de Lanternas Chinesas de Filadélfia decorre até 31 de agosto.

