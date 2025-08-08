Vídeo. Festival anual de lanternas ilumina Franklin Square em Filadélfia

O que começou em 2016 como uma atração de verão inovadora transformou-se numa tradição sazonal, atraindo visitantes de todo os EUA.
O festival deste ano conta com mais de mil lanternas artesanais, desde mundos subaquáticos iluminados até ao dragão de 60 metros, a marca do festival.
Artesãos passam um mês a construir cada criação envolta em seda e pintada à mão antes de o parque abrir ao público. Os visitantes passeiam entre as exibições, assistem a espetáculos noturnos e a shows de fontes, e provam comida de vendedores locais.
O Festival de Lanternas Chinesas de Filadélfia decorre até 31 de agosto.