Faten Mreish segura o corpo do seu filho na morgue de um hospital em Deir al-Balah, Faixa de Gaza.
No Comment

Vídeo. Palestinianos em Gaza assinalam dois anos de conflito e perdas

Últimas notícias:

Dois anos após militantes liderados pelo Hamas terem invadido Israel, os palestinianos em Gaza afirmam que o conflito parece durar há muito mais tempo, com ataques aéreos constantes, fome e deslocamento a transformarem as suas vidas.

O aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas em Israel e desencadeou a guerra em curso, ocorre numa altura em que decorrem conversações indiretas entre Israel e o Hamas no Egito, em busca de um possível cessar-fogo.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 67.000 palestinianos foram mortos desde o início da guerra, com mulheres e crianças a representarem cerca de metade das vítimas mortais. Os combates deslocaram cerca de 90% dos dois milhões de residentes de Gaza, muitas vezes várias vezes, enquanto as restrições à ajuda aprofundaram a fome e alimentaram o que especialistas descrevem como uma fome na Cidade de Gaza. Grande parte do território está em ruínas, e os hospitais continuam a enfrentar escassez de pessoal, medicamentos e equipamentos.

Por toda Gaza, sobreviventes descrevem os últimos dois anos como marcados por perda, fome e instabilidade. Muitos que regressam às suas casas encontram bairros inteiros destruídos, enquanto os profissionais de saúde tratam pacientes em enfermarias superlotadas e os jornalistas continuam a arriscar as suas vidas para reportar a guerra.

Grupos de direitos humanos acusaram Israel de cometer atrocidades, enquanto Israel mantém que a sua campanha é um ato legal de autodefesa destinado a desmantelar o Hamas, o grupo responsável pelo ataque de 2023.

