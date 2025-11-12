Vídeo. Revelados brinquedos de Natal: de Stitch a robô que controla os pais

Foram revelados os 15 principais brinquedos de Natal do Reino Unido, apontados como os que deverão ter maior procura, destacando uma mistura de tecnologia, nostalgia e criatividade.
Entre os mais falados está o "Human Controller", da Tomy Toys, um jogo digital em que as crianças podem orientar os movimentos dos pais através de um capacete vibratório.
Na lista figuram também o peluche interativo Stitch, da Disney, o Navio Pirata One Piece da LEGO e o circuito Hot Wheels F1 Grand Prix, da Mattel.
Especialistas afirmam que as marcas licenciadas e os colecionáveis "kidult" continuam a impulsionar o mercado britânico de brinquedos, avaliado em 4,5 mil milhões de euros, com as vendas de Natal previstas em cerca de mil milhões de euros este ano.