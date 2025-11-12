Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Finalmente revelados 15 brinquedos apontados como os mais procurados no Reino Unido neste Natal
Vídeo. Revelados brinquedos de Natal: de Stitch a robô que controla os pais

Revelados os brinquedos mais desejados no Reino Unido para o Natal de 2025: desde um capacete para controlar os pais a bonecos interativos do Stitch e kits criativos.

Foram revelados os 15 principais brinquedos de Natal do Reino Unido, apontados como os que deverão ter maior procura, destacando uma mistura de tecnologia, nostalgia e criatividade.

Entre os mais falados está o "Human Controller", da Tomy Toys, um jogo digital em que as crianças podem orientar os movimentos dos pais através de um capacete vibratório.

Na lista figuram também o peluche interativo Stitch, da Disney, o Navio Pirata One Piece da LEGO e o circuito Hot Wheels F1 Grand Prix, da Mattel.

Especialistas afirmam que as marcas licenciadas e os colecionáveis "kidult" continuam a impulsionar o mercado britânico de brinquedos, avaliado em 4,5 mil milhões de euros, com as vendas de Natal previstas em cerca de mil milhões de euros este ano.

