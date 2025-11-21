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Mercado de Natal na Residenzplatz de Salzburgo
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Vídeo. O mercado de Natal de Salzburgo, na Áustria, começa com segurança reforçada

Últimas notícias:

O mercado de Natal de Salzburgo abriu com medidas de segurança reforçadas, incluindo mais patrulhas policiais e câmaras, na sequência do julgamento de um homem acusado de planear ataques.

A Áustria deu início à época dos mercados de Natal, com a abertura, na quinta-feira, do mercado de longa duração de Salzburgo, na Residenzplatz. O evento atrai cerca de um milhão e meio de visitantes todos os anos e enche as praças da cidade velha com barracas de artesanato, barracas de comida e coros diários.

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A segurança é mais apertada nesta época. As patrulhas policiais aumentaram, uma equipa privada trabalha 24 horas por dia e 33 câmaras cobrem o local. Estas medidas surgem na sequência de um julgamento que começou na quarta-feira contra um jovem acusado de planear um ataque a vários locais de interesse de Salzburgo.

O mercado decorre até ao dia 1 de janeiro e oferece um programa completo, desde coros infantis a presépios, danças folclóricas e o cenário da cidade velha, classificada pela UNESCO, contribui para a atmosfera.

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