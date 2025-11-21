Vídeo. O mercado de Natal de Salzburgo, na Áustria, começa com segurança reforçada

A Áustria deu início à época dos mercados de Natal, com a abertura, na quinta-feira, do mercado de longa duração de Salzburgo, na Residenzplatz. O evento atrai cerca de um milhão e meio de visitantes todos os anos e enche as praças da cidade velha com barracas de artesanato, barracas de comida e coros diários.
A segurança é mais apertada nesta época. As patrulhas policiais aumentaram, uma equipa privada trabalha 24 horas por dia e 33 câmaras cobrem o local. Estas medidas surgem na sequência de um julgamento que começou na quarta-feira contra um jovem acusado de planear um ataque a vários locais de interesse de Salzburgo.
O mercado decorre até ao dia 1 de janeiro e oferece um programa completo, desde coros infantis a presépios, danças folclóricas e o cenário da cidade velha, classificada pela UNESCO, contribui para a atmosfera.