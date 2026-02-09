Vídeo. Argentina: banhistas flutuam em lago para tentar recorde mundial

Centenas de pessoas juntaram-se este domingo às margens hipersalinas do lago Mar Chiquita, na Argentina, para tentar estabelecer um novo recorde mundial do Guinness para o maior número de pessoas a flutuar em simultâneo.
O evento, integrado na segunda edição anual do "Festival de la Planchita", em Miramar, procura reunir mais de 1 941 participantes para superar uma marca estabelecida há quase uma década.
O recorde atual foi fixado em 2017 no lago Epecuén, outra lagoa salgada na Argentina, onde 1 941 pessoas formaram com sucesso uma enorme corrente humana a flutuar.
Para bater o recorde, os organizadores têm de coordenar um grupo de pelo menos 1 942 pessoas a flutuar sem ajuda durante um período de tempo determinado.
A elevada concentração de sal de Mar Chiquita torna o local ideal para a façanha, já que a água oferece uma flutuabilidade natural que permite mesmo a nadadores inexperientes manterem-se à tona com facilidade.