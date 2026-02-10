Vídeo. Piscina móvel leva aulas de natação a alunos em zonas rurais

Há mais de um ano, um camião-piscina móvel percorre as zonas rurais do departamento de Mosela, no nordeste de França, levando aulas de natação diretamente aos alunos das escolas.
A iniciativa procura responder às dificuldades enfrentadas pelas escolas em municípios onde as piscinas municipais ficam longe ou não existem.
O camião, equipado com uma piscina aquecida, sistemas de filtragem e um fundo móvel, permite aos instrutores ensinar competências aquáticas básicas num ambiente controlado.
Professores e nadadores-salvadores dizem que o projeto reduz o tempo de deslocação e garante aos alunos acesso regular a aulas de natação perto das escolas.