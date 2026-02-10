Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Foto de arquivo. Camião-piscina leva aulas a alunos nas comunas rurais da Mosela
No Comment

Vídeo. Piscina móvel leva aulas de natação a alunos em zonas rurais

Últimas notícias:

Camião-piscina percorre comunas rurais do departamento francês de Moselle, levando aulas de natação a zonas sem piscinas públicas

Há mais de um ano, um camião-piscina móvel percorre as zonas rurais do departamento de Mosela, no nordeste de França, levando aulas de natação diretamente aos alunos das escolas.

A iniciativa procura responder às dificuldades enfrentadas pelas escolas em municípios onde as piscinas municipais ficam longe ou não existem.

O camião, equipado com uma piscina aquecida, sistemas de filtragem e um fundo móvel, permite aos instrutores ensinar competências aquáticas básicas num ambiente controlado.

Professores e nadadores-salvadores dizem que o projeto reduz o tempo de deslocação e garante aos alunos acesso regular a aulas de natação perto das escolas.

