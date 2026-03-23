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Chuva intensa e trovoadas varrem partes dos Estados do Golfo
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Vídeo. Estados do Golfo: chuva intensa e trovoadas atingem várias regiões

Últimas notícias:

Autoridades dos EAU mantêm alerta máximo com previsão de chuva intensa, ventos fortes e tempestades de areia esta semana

Chuvas intensas e ventos fortes atingiram várias zonas dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar, com as autoridades a alertarem para a continuação de condições meteorológicas instáveis na região.

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Em Dubai, nuvens escuras e chuva cerrada encobriram a linha do horizonte, enquanto os automobilistas circulavam em estradas molhadas.

O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos apelou à população para que se mantivesse prudente e evitasse zonas inundadas, uma vez que eram esperadas mais tempestades e poeiras no ar.

Entretanto, em Omã, o número de mortos devido às chuvas intensas e inundações desde sábado subiu para cinco.

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