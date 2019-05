O líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, é o mais recente alvo de ataques com batidos a políticos de direita e extrema-direita. Numa ação de campanha para as eleições europeias, o rosto da campanha que levou à vitória do Brexit foi atacado por Paul Crowther, de 32 anos, deixando o político com a roupa coberta de... batido de banana.