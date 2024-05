O que é o TPI e que papel desempenha no julgamento de crimes de guerra?

De Euronews com AP

O Tribunal Penal Internacional (TPI) poderá em breve emitir mandados de captura para os líderes israelitas e do Hamas, incluindo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, mais de sete meses após o início da guerra entre as duas partes, com base num pedido do procurador principal.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado em 2002 como tribunal permanente de última instância para julgar os indivíduos responsáveis pelas atrocidades mais hediondas do mundo - crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crime de agressão.

O Estatuto de Roma que cria o TPI foi adotado em 1998 e entrou em vigor quando obteve 60 ratificações em 1 de julho de 2002. A Assembleia Geral da ONU aprovou o TPI, mas o tribunal é independente.

Sem uma força policial, o TPI depende dos Estados membros para prender os suspeitos, o que tem provado ser um grande obstáculo aos processos judiciais.

Netanyahu disse no mês passado que Israel "nunca aceitará qualquer tentativa do TPI de minar o seu direito inerente de auto-defesa". Afirmou que, embora o TPI não afecte as acções de Israel, "criaria um precedente perigoso".

Karim Khan, procurador principal, disse acreditar que Netanyahu, o Ministro da Defesa Yoav Gallant e três líderes do Hamas - Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh - são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza e em Israel.

O que é o TPI?

Os 124 Estados membros do TPI assinaram o Estatuto de Roma. Dezenas de países não assinaram e não aceitam a jurisdição do tribunal sobre crimes de guerra, genocídio e outros crimes. Entre eles estão Israel, os Estados Unidos, a Rússia e a China.

O TPI envolve-se quando as nações não podem ou não querem julgar crimes no seu território. Israel argumenta que tem um sistema judicial funcional e que as disputas sobre a capacidade ou a vontade de uma nação de processar têm alimentado disputas anteriores entre o tribunal e países individuais.

O presidente dos EUA, Joe Biden, cuja administração forneceu apoio militar e político crucial para a ofensiva de Gaza, levantou as sanções em 2021.

O TPI tem 17 investigações em curso, emitiu um total de 42 mandados de detenção e levou 21 suspeitos sob custódia. Os seus juízes condenaram 10 suspeitos e absolveram quatro.

Nos seus primeiros anos, o tribunal foi criticado por se concentrar em crimes em África, mas agora tem investigações na Ásia, Europa, Médio Oriente e América Latina.

Qual é a relação do TPI com Israel e os territórios palestinianos?

Em 2012, a Assembleia Geral da ONU elevou o estatuto dos palestinianos de observador da ONU para Estado observador não membro. Isso abriu a porta para os territórios palestinianos aderirem a organizações internacionais, incluindo o TPI.

O TPI aceitou o "Estado da Palestina" como membro em 2015, um ano depois de os palestinianos terem aceitado a jurisdição do tribunal.

Na altura, a procuradora-geral do tribunal anunciou em 2021 a abertura de uma investigação sobre possíveis crimes em território palestiniano. Israel frequentemente levanta acusações de preconceito na ONU e em organismos internacionais, e Netanyahu condenou a decisão como hipócrita e antissemita.Khan, o atual procurador do TPI, visitou Ramallah e Israel em dezembro, reunindo-se com funcionários palestinianos e famílias de israelitas mortos ou feitos reféns por militantes do Hamas no ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra entre Israel e o Hamas.

Classificou as ações do Hamas como "alguns dos mais graves crimes internacionais que chocam a consciência da humanidade, crimes para os quais o TPI foi criado", e pediu a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Afirmou ainda que "o direito humanitário internacional deve continuar a ser aplicado" na guerra entre Israel e o Hamas e que "os militares israelitas conhecem a lei que deve ser aplicada".

Após a visita, Khan afirmou que uma investigação do TPI sobre possíveis crimes cometidos por militantes do Hamas e pelas forças israelitas "é uma prioridade para o meu gabinete".

Quem mais foi acusado pelo TPI?

No ano passado, o tribunal emitiu um mandado de captura contra o Presidente russo Vladimir Putin, acusado de ser responsável pelo rapto de crianças na Ucrânia. A Rússia respondeu emitindo os seus próprios mandados de captura contra Khan e os juízes do TPI.

Entre os outros líderes de renome acusados pelo Tribunal, conta-se o líder sudanês deposto Omar al-Bashir, acusado de genocídio na região de Darfur. O antigo líder líbio Moammar Kadhafi foi capturado e morto por rebeldes pouco depois de o TPI ter emitido um mandado de captura contra ele por acusações relacionadas com a repressão brutal dos protestos antigovernamentais em 2011.