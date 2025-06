Vídeo. Pais Natais "alpinistas" levam presentes a crianças internadas

A 6 de dezembro, comemora-se nalguns países europeus o dia de São Nicolau, que inspirou a figura do Pai Natal, e as crianças recebem doces e pequenos presentes. Para cumprir a tradição, estes Pais Natais "alpinistas" levaram alegria e prendas às crianças internadas na ala pediátrica.

Marija Novaković Bošnjak, diretora de Pediatria do Centro Clínico Universitário de Mostar, congratulou-se com o resultado da iniciativa: “É tempo de férias. Hoje é dia de São Nicolau e penso que as crianças em casa já abriram todos os seus presentes. Tivemos a ideia de organizar um evento como este para as nossas crianças que estão no hospital e a receber tratamento hospitalar e, em cooperação com os nossos amigos do Serviço de Salvamento nas Montanhas, provocámos mil sorrisos felizes, o que significa que fomos bem sucedidos", sublinhou.