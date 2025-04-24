Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Familiares de reféns mantidos em Gaza seguram as suas fotos pouco antes de uma sirene de dois minutos que marca o Dia Anual da Memória do Holocausto Israelita, em Telavive, Israel, a 24 de abril de 2025
No Comment

Vídeo. Israel assinala Dia da Memória do Holocausto com silêncio nacional

Últimas notícias:

Israel parou, esta quinta-feira, ao som de uma sirene de dois minutos que tocou por todo o país para homenagear as seis milhões de vítimas judaicas do Holocausto.

Os israelitas permaneceram em silêncio, durante dois minutos, para prestarem homenagem às pessoas que foram mortas pela Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial.

O trânsito parou enquanto as pessoas saíam dos veículos, inclinando a cabeça como sinal de respeito.

Na Praça Dizengoff em Telavive, as famílias dos atuais reféns ergueram fotos dos seus entes queridos ao som da sirene.

O dia solene é também marcado por cerimónias e memoriais em escolas e centros comunitários.

Em Jerusalém, líderes, incluindo o primeiro-ministro Netanyahu, colocaram coroas de flores no Yad Vashem, o Memorial Nacional do Holocausto.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE