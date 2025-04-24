Vídeo. Israel assinala Dia da Memória do Holocausto com silêncio nacional

Os israelitas permaneceram em silêncio, durante dois minutos, para prestarem homenagem às pessoas que foram mortas pela Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial.
O trânsito parou enquanto as pessoas saíam dos veículos, inclinando a cabeça como sinal de respeito.
Na Praça Dizengoff em Telavive, as famílias dos atuais reféns ergueram fotos dos seus entes queridos ao som da sirene.
O dia solene é também marcado por cerimónias e memoriais em escolas e centros comunitários.
Em Jerusalém, líderes, incluindo o primeiro-ministro Netanyahu, colocaram coroas de flores no Yad Vashem, o Memorial Nacional do Holocausto.