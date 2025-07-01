Vídeo. Famílias de reféns exigem acordo enquanto cresce pressão sobre Israel

O protesto ocorre antes do encontro do Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na próxima segunda-feira, numa altura em que a pressão para alcançar um cessar-fogo e trazer os reféns para casa aumenta.

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“Precisávamos deles em casa há muito tempo,” disse Ella Creme, segurando um cartaz com o nome do seu familiar desaparecido. “Esta guerra precisa de acabar. É por isso que estou aqui.”

Josef Gal, que se juntou em solidariedade, afirmou: “634 dias, é difícil para mim acreditar... sinto que devo fazer algo.”

O ataque liderado pelo Hamas a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra atual, matou cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e levou à tomada de 251 reféns. Desde então, mais de 56.000 palestinianos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.