Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
CHINA EMITE ALERTAS DE CHEIA COM VÁRIOS RIOS A TRANSBORDAR APÓS CHUVAS INTENSAS
No Comment

Vídeo. China emite alertas de inundação com rios a níveis recorde

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

As autoridades chinesas alertaram 10 províncias e regiões para reforçarem as defesas contra inundações, à medida que as chuvas persistentes elevam os níveis dos rios a máximos históricos.

Entre quarta-feira e quinta-feira de manhã, seis rios ultrapassaram os níveis de alerta, incluindo o rio Qiaozhuang na cidade de Guangyuan, em Sichuan, que agora enfrenta a pior inundação desde 1981.

Afluentes do rio Jialing em Sichuan e Gansu, assim como o rio Hulan em Heilongjiang, também ultrapassaram recordes históricos.

Alertas específicos foram enviados para regiões como Hebei, Xizang e Ningxia, apelando à vigilância contra inundações repentinas, deslizamentos de terra e riscos em reservatórios.

Na cidade de Tianshui, em Gansu, deslizamentos de terra danificaram estradas principais, com 3.600 metros cúbicos de detritos a bloquear o acesso na localidade de Hongbu.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE