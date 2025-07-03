Vídeo. China emite alertas de inundação com rios a níveis recorde

Entre quarta-feira e quinta-feira de manhã, seis rios ultrapassaram os níveis de alerta, incluindo o rio Qiaozhuang na cidade de Guangyuan, em Sichuan, que agora enfrenta a pior inundação desde 1981.
Afluentes do rio Jialing em Sichuan e Gansu, assim como o rio Hulan em Heilongjiang, também ultrapassaram recordes históricos.
Alertas específicos foram enviados para regiões como Hebei, Xizang e Ningxia, apelando à vigilância contra inundações repentinas, deslizamentos de terra e riscos em reservatórios.
Na cidade de Tianshui, em Gansu, deslizamentos de terra danificaram estradas principais, com 3.600 metros cúbicos de detritos a bloquear o acesso na localidade de Hongbu.