Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
FOTOGRAFIA - Uma tartaruga marinha cabeçuda chamada Pennywise é vista a rastejar em direção ao oceano enquanto os espectadores observam a sua libertação em Juno Beach, Flórida, quarta-feira, 30 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Tartaruga marinha Pennywise devolvida ao Atlântico

Últimas notícias:

Uma tartaruga marinha adulta, com 137 quilos, foi libertada no Oceano Atlântico após recuperar de ferimentos causados por uma colisão com um barco na costa da Florida.

Chamada Pennywise, a tartaruga foi encontrada encalhada em maio e passou por reabilitação no Loggerhead Marinelife Centre. Devido ao seu tamanho, foi levada a uma clínica para cavalos para realizar exames, onde se descobriu que estava a transportar ovos.

Agora recuperada, Pennywise regressa ao oceano durante a época de nidificação da Florida, que decorre até outubro.

O centro apela aos navegadores para reduzirem a velocidade nas Zonas de Proteção das Tartarugas Marinhas, onde os encontros são mais prováveis.

Todas as tartarugas marinhas estão classificadas como ameaçadas ou em perigo, e os conservacionistas sublinham a importância de as proteger durante este período crítico.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE