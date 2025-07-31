Vídeo. Tartaruga marinha Pennywise devolvida ao Atlântico

Chamada Pennywise, a tartaruga foi encontrada encalhada em maio e passou por reabilitação no Loggerhead Marinelife Centre. Devido ao seu tamanho, foi levada a uma clínica para cavalos para realizar exames, onde se descobriu que estava a transportar ovos.
Agora recuperada, Pennywise regressa ao oceano durante a época de nidificação da Florida, que decorre até outubro.
O centro apela aos navegadores para reduzirem a velocidade nas Zonas de Proteção das Tartarugas Marinhas, onde os encontros são mais prováveis.
Todas as tartarugas marinhas estão classificadas como ameaçadas ou em perigo, e os conservacionistas sublinham a importância de as proteger durante este período crítico.