Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pôr do sol sobre o Lago Van com flamingos
No Comment

Vídeo. Flamingos regressam ao Lago Van durante migração sazonal

Últimas notícias:

Os flamingos regressaram ao Lago Van, no leste da Turquia, como parte da sua migração sazonal, cativando visitantes e fotógrafos da natureza.

Conhecidos localmente como "Allı Turna", os pássaros reuniram-se ao longo da margem do lago, onde a sua plumagem vermelha e branca contrasta com a paisagem circundante.

Fotógrafos da natureza têm documentado a cena, especialmente ao pôr do sol, quando as condições de iluminação destacam o contraste entre os pássaros, a água e o céu.

Como em anos anteriores, o lago continua a servir como uma paragem regular para os flamingos durante a migração, proporcionando condições adequadas para descanso e alimentação antes de continuarem a sua jornada.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE