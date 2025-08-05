Vídeo. Flamingos regressam ao Lago Van durante migração sazonal

Conhecidos localmente como "Allı Turna", os pássaros reuniram-se ao longo da margem do lago, onde a sua plumagem vermelha e branca contrasta com a paisagem circundante.
Fotógrafos da natureza têm documentado a cena, especialmente ao pôr do sol, quando as condições de iluminação destacam o contraste entre os pássaros, a água e o céu.
Como em anos anteriores, o lago continua a servir como uma paragem regular para os flamingos durante a migração, proporcionando condições adequadas para descanso e alimentação antes de continuarem a sua jornada.