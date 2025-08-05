Vídeo. Norte da Grécia recebe festival de luta com óleo

Lutadores com calças tradicionais de couro competiram em combates enraizados numa prática cultural com 671 anos.
O evento de dois dias, organizado pela Associação de Educação e Cultura da Minoria Seçek, atraiu visitantes de toda a região e incluiu várias atividades culturais, como concertos ao vivo, peças de teatro e atuações de dança folclórica.
Os organizadores descreveram o festival como uma celebração da tradição e da comunidade, com o objetivo de preservar práticas transmitidas através das gerações.