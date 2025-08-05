Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Milhares em Kechros para o Festival de Luta com Óleo de Seçek
No Comment

Vídeo. Norte da Grécia recebe festival de luta com óleo

Últimas notícias:

Milhares de pessoas reuniram-se na aldeia de Kechros, perto da cidade de Komotini, no norte da Grécia, para um festival de raiz tradicional.

Lutadores com calças tradicionais de couro competiram em combates enraizados numa prática cultural com 671 anos.

O evento de dois dias, organizado pela Associação de Educação e Cultura da Minoria Seçek, atraiu visitantes de toda a região e incluiu várias atividades culturais, como concertos ao vivo, peças de teatro e atuações de dança folclórica.

Os organizadores descreveram o festival como uma celebração da tradição e da comunidade, com o objetivo de preservar práticas transmitidas através das gerações.

