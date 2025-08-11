Vídeo. Incêndios ameaçam aldeias em Portugal devido a calor extremo

Na aldeia de Freches, em Trancoso, mais de 650 bombeiros, 226 veículos terrestres e seis helicópteros foram mobilizados para combater um incêndio que ameaça quatro aldeias vizinhas.
Pelo menos 17 pessoas, entre elas seis bombeiros, ficaram feridas. Outro incêndio em Sobral de São Miguel, na Covilhã, ativo desde domingo, conta com quase 400 bombeiros no local, enquanto 86 estão a combater chamas em Távora e Pereiro.
As autoridades afirmam que grande parte do território continental português continua em alerta máximo, com 12 distritos sob avisos de calor laranja. Os danos causados pelos incêndios florestais deste ano já triplicaram os do ano passado.