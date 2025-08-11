Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
FOTO DE ARQUIVO - Um bombeiro corre com uma mangueira enquanto trabalha para extinguir um incêndio nos arredores de Sever do Vouga, Portugal, quarta-feira, 18 de setembro de 2024
No Comment

Vídeo. Incêndios ameaçam aldeias em Portugal devido a calor extremo

Últimas notícias:

Portugal mobilizou cerca de 2.000 bombeiros para combater três grandes incêndios florestais, à medida que temperaturas elevadas e ventos fortes dificultam o combate às chamas.

Na aldeia de Freches, em Trancoso, mais de 650 bombeiros, 226 veículos terrestres e seis helicópteros foram mobilizados para combater um incêndio que ameaça quatro aldeias vizinhas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Pelo menos 17 pessoas, entre elas seis bombeiros, ficaram feridas. Outro incêndio em Sobral de São Miguel, na Covilhã, ativo desde domingo, conta com quase 400 bombeiros no local, enquanto 86 estão a combater chamas em Távora e Pereiro.

As autoridades afirmam que grande parte do território continental português continua em alerta máximo, com 12 distritos sob avisos de calor laranja. Os danos causados pelos incêndios florestais deste ano já triplicaram os do ano passado.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE