Manifestante ergue cartaz que diz, em português: «Mulher, não te cales! Homem, não te eximas», numa marcha contra o feminicídio
No Comment

Vídeo. Brasil: milhares marcham contra os femicídios

Últimas notícias:

Dezenas de milhares de mulheres, em cidades por todo o Brasil, manifestaram-se no domingo contra a violência de género, numa altura em que casos recentes de grande mediatismo chocaram o país e provocaram indignação.

Mulheres de todas as idades e alguns homens saíram à rua no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, exigindo o fim dos femicídios e apelando aos homens para aderirem à luta.

Em São Paulo, a marcha decorreu na icónica Avenida Paulista, com milhares de mulheres, e também muitos homens, a exibirem cartazes e a entoarem palavras de ordem contra o femicídio.

A certa altura, os participantes deitaram-se no chão para simbolizar a violência contra os corpos das mulheres em todo o país.

No Rio de Janeiro, manifestantes colocaram dezenas de cruzes negras no betão quente, usaram autocolantes com mensagens como “o machismo mata” e envergaram lenços verdes associados à reivindicação de acesso ao aborto.

