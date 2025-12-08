Vídeo. Brasil: milhares marcham contra os femicídios

Mulheres de todas as idades e alguns homens saíram à rua no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, exigindo o fim dos femicídios e apelando aos homens para aderirem à luta.
Em São Paulo, a marcha decorreu na icónica Avenida Paulista, com milhares de mulheres, e também muitos homens, a exibirem cartazes e a entoarem palavras de ordem contra o femicídio.
A certa altura, os participantes deitaram-se no chão para simbolizar a violência contra os corpos das mulheres em todo o país.
No Rio de Janeiro, manifestantes colocaram dezenas de cruzes negras no betão quente, usaram autocolantes com mensagens como “o machismo mata” e envergaram lenços verdes associados à reivindicação de acesso ao aborto.