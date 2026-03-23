Vídeo. Imagens aéreas mostram estragos de ataque incendiário a ambulâncias judaicas em Londres

Bombeiros e polícia foram chamados à Highfield Road, em Golders Green, por volta da 01:40 GMT, depois de quatro ambulâncias da Hatzola terem sido encontradas em chamas.
Imagens do local mostram vários suspeitos a aproximarem-se de uma das viaturas antes de ser tomada pelas chamas, enquanto outro vídeo regista um grande incêndio e uma explosão.
As imagens mostram equipas de emergência a vedarem a zona enquanto começavam as investigações.
As autoridades referiram que o caso está a ser tratado como suspeito de fogo posto e possível crime de ódio antissemita.