Vídeo. Colômbia: destroços em chamas após queda de avião militar

Caiu na segunda-feira, pouco depois da descolagem, em Puerto Leguízamo, na Colômbia, um avião de transporte militar com 128 pessoas a bordo, na maioria soldados, causando a morte a pelo menos 66 pessoas e deixando dezenas de feridos, informou o chefe das Forças Armadas da Colômbia.

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Um vídeo divulgado pelo Exército colombiano mostra o comandante-geral Hugo Alejandro López Barreto, e outros responsáveis, a visitar os militares afetados que foram transferidos para o Batalhão de Saúde Militar em Bogotá.

O comandante-geral Hugo Alejandro López Barreto disse que quatro militares continuam desaparecidos.