Chuva provoca mais de 100 de mortos e inundações na Índia

Inundações ocasionadas por chuvas torrenciais provocaram mais de 100 mortos nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar.

Os leitos dos rios estão a fluir vários níveis acima dos níveis de alerta.

Veículos submersos na água das enchentes foram abandonados, enquanto as pessoas eram evacuadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres.

O tráfego ferroviário, circulação de veículos, serviços de saúde, escolas e fornecimento de energia foram interrompidos nos dois estados, informaram autoridades.

As monções da Índia geralmente começam a recuar no início de setembro, mas foram adiadas por um mês este ano. As chuvas intensas em muitas partes do país provocaram inundações que alagaram os campos de cana e arroz.