O Papa Francisco plantou esta sexta-feira um carvalho nos jardins do Vaticano numa cerimónia em honra de São Francisco de Assis, com a presença de diversos membros de comunidades indígenas da Amazónia brasileira. A plantação da árvore aconteceu dois dias antes do arranque de uma cimeira de três semanas promovida pelo líder da igreja católica na Santa Sé para debater com bispos, pessoas externas ao clero e representantes dos povos indígenas a situação na floresta da Amazónia.